Lancia un frigorifero dalla scogliera: «Alla faccia del riciclo». Incastrato dal video, rischia maxi multa da 45mila euro

Sabato 3 Agosto 2019, 23:05

Un uomo accosta il furgone, tira fuori un frigorifero e lo lancia da un dirupo sul mare canticchiando e prendendosi gioco dell'ecologia e del riciclo. Questo il video che è diventato virale e si è anche ritorto contro lo spavaldo protagonista, che è stato condannato a recuperare l'elettrodomestico e smaltirlo correttamete e potrebbe essere costretto a pagare una multa di 45mila euro per reato ambientale.L'uomo, dipendente di un'azienda che distribuisce elettrodomestici, è stato accompagnato nel luogo in cui ha abbandonato il frigorifero, una scogliera nella regione di Almeria, in Spagna,Un tribunale deciderà ora se l'uomo dovrà affrontare solo una multa amministrativa o una più pesante ai sensi del codice penale per "reato ambientale", ha detto alla CNN Luis González, portavoce della Guardia Civil.Nel video originale si può vedere l'uomo che scarica il frigorifero da un furgone - la sua targa in bella vista - e lo fa cadere da una ripida scogliera. Sia l'autore del video che l'uomo in questione possono essere ascoltati mentre dicono "Riciclaggio... andiamo a riciclarlo!" e "Vediamo quante capriole può fare" mentre il frigorifero rotola giù per il pendio roccioso. La Guardia Civil sta inoltre indagando sulla società per cui l'uomo lavora, dopo che un'ispezione presso le loro strutture ha portato alla luce circa 50 lavatrici conservate nel cortile esterno di un magazzino in mezzo alla vegetazione.