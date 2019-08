di Loris Alba

Domenica 4 Agosto 2019, 12:06

, nel savonese, un ragazzino francese di 12 anni è stato colpito in volto da un cbuttato dalla strada sullasottostante. L'episodio è avvenuto attorno alle tre di notte, forse per una bravata.Il ragazzino era in campeggio con la famiglia, tutti stavano dormendo in tenda quando il cassonetto è stato lanciato. Sul posto sono subito intervenuti i volontari della Croce rossa di Vado Ligure e gli operatori dell'automedica di Savona Soccorso, che lo hanno poi trasferito al Santa Corona.I medici, valutata la gravità delle lesioni, ne hanno disposto il trasferimento al Gaslini di Genova. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Noli e della compagnia di Savona.