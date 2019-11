Francia, Gare du Nord di Parigi evacuata per una granata inerte. Allarme rientrato

Venerdì 29 Novembre 2019, 22:03

Dopo l'attentato die l'attacco all'paura anche a Parigi. La gare du Nord, a Parigi, e' stata evacuata per circa 40 minuti in seguito al ritrovamento di unSecondo quanto riporta "Le Figaro" citando fonti della compagnia ferroviaria SNCF si tratta della "seconda o terza" allerta di questo tipo oggi ma questa è stata "più ampia". L'evacuazione è durata una "quarantina di minuti" e ha riguardato "soltanto una parte della stazione". La linea della "RER" e quelle regionali "non hanno subito impatti", e hanno continuato a funzionare regolarmente. La paura per un possibileè cessata nel momento in cui si è scoperto che si tratta di una, ovvero priva di carica esplosiva. La granata - le cui immagini circolano sui social - posseduta leggitimamente, era nella borsa di un militare fuori servizio che è stato fermato durante un controllo casuale.Quando la polizia ha trovato l'ordigno sono scattati il fermo dell'uomo, e la procedura antiterrorismo. La polizia ha spiegato che l'uomo, risultato essere un militare, ha consegnato le munizioni inerti senza far resistenza.