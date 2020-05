La figlia si finge posseduta per fare uno scherzo alla madre, la donna non la prende bene

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una trovata diabolica diventata virale sul web: è proprio il caso di dirlo, dopo che un video girato da unaha iniziato a fare il giro dei social negli ultimi giorni. La ragazza, infatti, aveva ideato uno stratagemma perfetto pere fare unoalla madre.La donna, che probabilmente per qualche istante ha vissuto uno degli spaventi maggiori della sua vita, si avvicina alla figlia e capisce l'efficace ed artificioso inganno. La reazione della madre, nei confronti della ragazzina, non è delle migliori e per la adolescente 'buontempona' arriva la classica 'ciabattata' tipica dell'educazione dei figli da intere generazioni.