«Essere un ficcanaso allunga la vita». Cosa rivela lo studio di un gruppo di psicologi

A quanto pare il detto "Chi si fa gli affari suoi campa 100 anni" non vale più come prima. Sì, perché recentemente uno studio condotto da un gruppo di psicologi spagnoli dell'Universidad Complutense de Madrid, ha scoperto che uno dei trucchi per allungare la propria vita sarebbe proprio quello di essere un ficcanaso. Infatti, la curiosità terrebbe sempre sveglio il cervello che potrebbe avere la possibilità di raggiungere la vecchiaia in uno stato ottimale.

Lo studio degli esperti

Un team di esperti dell'Universidad Complutense di Madrid ha analizzato un campione di persone con età vicina, superiore o di 100 anni e, intervistandole, si è scoperto che questi anziani, nella loro vita, sono stati molto curiosi, hanno avuto grande senso dell'umorismo e molta fede. La prima caratteristica, però, ha attirato l'attenzione degli psicologi che hanno detto: «L'analisi della vita dei centenari sani ci fornisce lezioni che, con ogni probabilità, potrebbero aiutare a raggiungere una vecchiaia sana.

Il parere della professoressa

Ruth Ogden della John Moores University di Liverpool si è espressa al Daily Star in merito allo studio condotto in Spagna: «Il nostro cervello lavora continuamente e il tempo è strettamente correlato al modo in cui elabora le emozioni. Infatti, il trascorrere del tempo si percepisce meno quando si sta facendo qualcosa di divertente coem imparare una nuova lingua o anche parlare con i vicini di casa».

