Sono statidopo essere stati ritenuti colpevoli di avertrovata gravemente. Seth Welch e Tatiana Fusari, entrambi di 27 anni, si erano rifiutati perdi dare l'assistenza medica necessaria alla loro bambina e lei non c'è la fatta.La coppia del Michigan è stata ritenuta colpevole di omicidio, per questo ora rischiano il carcere ma i due sono rimasti sconvolti dalle accuse, e hanno provato a giustificarsi dicendo che quanto hanno fatto lo hanno fatto in nome della loro religione e perché non avevano fiducia nella medicina, quindi per tutelare la loro bambina.Un modo decisamente insolito però, tanto che i due, come riporta anche Metro , ora rischiano la condanna. La bambina di 10 mesi fu trovata dai paramedici in gravi condizioni, l'autopsia mostrò che era gravemente disidratata e malnutrita e la colpa era da imputare solo ai genitori. Da circa un mese la piccola era sottopeso, ma si erano rifiutati di chiamare il medico per mancanza di fiducia, legata a motivazioni religiose.La coppia, appartenente a una setta cattolica, si trova ora in carcere e gli altri due figli sono stati dati in affido, pare che comunque nessuno dei due sia stato mai vaccinato o sottoposto a visita medica di controllo.