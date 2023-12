Escort spende oltre 3mila euro: l'intervento chirurgico per sudare di meno

di Tommaso Cometti

A Wall Street vige ancora un vecchio detto: "Il tempo è denaro". Anche Mia Lee, escort professionista newyorkese, ha preso particolarmente a cuore questo motto: la 35enne, infatti, si è sottoposta a un intervento chirurgico, al fine di ottimizzare le sue performance sul lavoro. Come riporta Business Insider, Mia ha speso oltre 3mila euro... per sudare di meno.

L'intervento

Mia Lee svolge due lavori: è una escort professionista e anche una stripper. La 35enne ha molto successo: durante le prime due settimane di dicembre, infatti, ha già guadagnato 61mila euro. Per risparmiare tempo e denaro, quindi, la ragazza ha deciso di sottoporsi a un delicato intervento, al fine di diminuire drasticamente la durata della sua routine estetica.

La procedura in questione si chiama miraDry, ed elimina la sudorazione: grazie a questo intervento, Mia ha dichiarato di non aver più bisogno del deodorante. Questo procedimento, introdotto nel 2011, distrugge permanentemente le ghiandole sudoripare delle ascelle.

Il Miradry è un dispositivo che sfrutta l'energia a microonde: sprigiona microonde energetiche, attraverso le quali è in grado di atrofizzare le ghiandole sudoripare. Il calore, poi, agisce sulle ghiandole in profondità mentre la cute viene protetta da un sistema idroceramico continuo. Questo tipo di ghiandole, alla pari delle cellule adipose e dei neuroni, non sono in grado di rigenerarsi, facendo sì che il risultato ottenuto con il trattamento perduri nel tempo.

Subito dopo il trattamento, si riscontra una diminuzione notevole del sudore e del cattivo odore con risultati che durano nel tempo. Si tratta di trattamento eseguito in anestesia locale, che dura all’incirca un'ora. Dopo la seduta, bisogna attendere tre giorni prima di riprendere la normale attività fisica.

