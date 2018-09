Elon Musk fuma marijuana durante intervista in diretta e il titolo Tesla crolla in borsa Foto

I am a business magnet — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2018

scivola ancora sulle stravaganze di, immortalato a giocare con il famoso lanciafiamme di The Boring Company dopo avere bevuto whiskey durantesu YouTube con il comico Joe Rogan. La bufera è immediata: mentre molti aleggiano dubbi sul suo stato di salute mentale, i titoli Tesla crollano a Wall Street arrivando a perdere fino al 10%.A contribuire al nuovo crollo c'è poi la fuga dei manager: il chief accounting officer Dave Morton lascia dopo appena quattro settimane e la responsabile delle risorse umane, Gabrielle Toledano, annuncia che non tornerà in azienda al termine dell'aspettativa, presa il 29 agosto dopo il tweet di Musk sul delisting di Tesla. Con Rogan Musk si intrattiene per due ore e mezzo toccando molti argomenti, dall'intelligenza artificiale alle ambizioni tecnologiche di Musk, passando per le sue difficoltà personali e la sua idea per un aereo elettrico supersonico capace di decollare e atterrare in modo verticale. Musk risponde a tutto campo: ammette che mantenere in vita una casa automobilistica «è molto difficile», descrive l'attività nel suo cervello come un'«esplosione senza fine» e parla della dipendenza dai carburanti fossili come «l'esperimento più stupido nella storia dell'umanità».Rogan poi si accende una 'sigarettà che è un mix di tabacco e marijuana. «L'hai mai provata?» chiede a Musk, rispondendosi però in parte da solo: probabilmente no a causa degli azionisti. Musk lo guarda e ascolta: «È legale vero?» dice prima di fare un tiro. L'uso di marijuana a scopo ricreativo è legale in California, dove si è tenuta l'intervista. Le immagini del miliardario che fuma diventano virali e affondano Tesla in Borsa. Ilarriva in un momento già difficile per il colosso delle auto elettriche, che ancora paga le conseguenze del tweet di Musk su un possibile delisting della società e della sua successiva retromarcia.A complicare un quadro già complesso è poi l'uscita di due manager, e soprattutto quella di Morton, approdato a Tesla solo il 6 agosto. Nello spiegare la sua decisione, Morton chiarisce che il suo addio non è per scontri con la «leadership di Tesla»: «da quando sono entrato in Tesla il 6 agosto il livello di attenzione sulla società ha superato le mie attese. E quindi ho deciso di rivalutare il mio futuro. Voglio comunque essere chiaro: credo in Tesla, nella sua missione e nelle sue prospettive future».In sole 4 settimane Morton si è trovato a gestire l'emergenza 'delisting' paventato da Musk e costato un'indagine della Sec. L'ipotesi di un addio alla Borsa, annunciata con un tweet a sorpresa, costa a Tesla anche l'addio della responsabile delle risorse umane. Non si tratta di due casi isolati, da tempo Tesla fatica a trattenere i suoi manager. E ora con il video di Musk che fuma marijuana e la possibile nuova pressione degli azionisti, la fuga potrebbe accelerare.