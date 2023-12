Gaza, ritrovato il corpo di Elia Toledano, il 28enne preso in ostaggio al rave da Hamas

di Alessio Esposito

Si spegne la speranza di amici e familiari di Elia Toledano di rivedere il giovane israeliano tornare a casa. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno recuperato il corpo del 28enne, preso in ostaggio lo scorso 7 ottobre dai miliziani di Hamas e portato nella Striscia di Gaza. Toledano era stato rapito durante l'assalto al festival musicale Supernova vicino al kibbutz Rèim.

Recuperato il corpo senza vita di Elia Toledano

Il suo corpo è stato trovato durante un'operazione militare nell'enclave palestinese e portato in Israele per l'identificazione. Successivamente è stata informata la sua famiglia. Circa 360 partecipanti al rave sono stati uccisi durante l'assalto guidato da Hamas al festival musicale, mentre altri 36 sono stati presi in ostaggio.

Elia Toledano era al rave insieme a Mia Schem, la ragazza franco-israeliana liberata dai terroristi dopo 55 giorni di prigionia.

In una nota l'Idf spiega: «La nostra missione nazionale è localizzare gli ostaggi e riportarli tutti a casa. Stiamo lavorando insieme alle agenzie di sicurezza e con tutti i mezzi operativi e di intelligence per riportare a casa tutti gli ostaggi». Le circostanze in cui Toledano è morto non sono state rese note. Il corpo del 28enne è il sesto ad essere recuperato dall'Idf, nonché il ventesimo ostaggio morto a Gaza.

