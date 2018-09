Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

fae viene arrestata, ma quello che accade durante illascia tutti senza parole., 59enne di Glenrothes, in Scozia, è stata arrestata per aver avuto un rapporto sessuale con un ragazzo di 14 anni.I due sono stati visti sul balcone del resort di Ibiza dove alloggiava la donna, in atteggiamenti inequivocabili, dai familiari di lui e da diversi passanti che con le loro testimonianze hanno incastrato la donna. La signora Dickinson sarebbe un'amica della famiglia del giovane e si era recata sull'isola spagnola con lo stesso ragazzino, suo fratello, sua madre e sua nonna.A cogliere i due sul fatto è stata proprio la nonna che ha denunciato l'ingrata amica della figlia. La signora, come riporta il Daily Record , ha confessato di aver avuto già in passato dei sospetti, ascoltando i commenti e i complimenti troppo spinti, a volte, che Gail faceva al suo nipotino. Arrestata e processata la 59enne ha però replicato di non aver fatto nula di male e rivolgendosi al minore in aula ha affermato: «Tua mamma pensa che tu sia un bambino, ma so che sei già un uomo».Il ragazzo ha ammesso di essere andato con la 59enne in modo consensuale, però ha precisato di essere stato piuttosto ubriaco la sera del loro incontro. Poi ha concluso: «Quando mi sono svegliato la mattina mi sono sentito piuttosto schifoso. Me ne sono pentito».