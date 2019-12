Collisione ieri tra due dellanel porto di, in Messico . Lo riportano i media internazionali. Secondo il portavoce della compagnia Vance Gulliksen, la 'Glory' stava cercando di attraccare quando è «entrata in contatto» con la più piccola '' che era già ormeggiata. Ancora non si hanno particolari sulle cause e non risultano persone ferite.