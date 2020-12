Uomo morto in volo tra Orlando e Los Angeles: era positivo al Covid. Le polemiche: «Come ha superato i controlli?»

Un aereo costretto ad un atterraggio d’emergenza a causa della morte di un passeggero per Covid. E’ quanto accaduto sul volo Orlando-Los Angeles United-591, un Boeing 737-900 con a bordo 179 viaggiatori.

L’uomo è riuscito a salire sul volo mentendo sulle sue condizioni di salute all’imbarco, dato anche la moglie ha fatto sapere che il marito negli ultimi giorni averva perso il senso del gusto e dell’olfatto, sintomi tipici del coronavirus.

Il passeggero, secondo quanto riportato dai testimoni, è salito in aereo con una mascherina addosso e dopo il decollo ha cominciato a sudare e manifestare difficoltà respiratorie, tanto da spingere Tony Adalpa, un paramedico a bordo, ad eseguire una rianimazione cardio polmonare. L'intervento però non ha dato i risultati sperati, il passeggero è putroppo morto mentre Adalpa è risultato positivo al coronavirus: “Con altri due uomini - ha spiegato al “Mirror” - ho eseguito la RCP per quasi un’ora fino all’atterraggio. Sapevo dei rischi ma l’ho fatto lo stesso. Ho parlato con la moglie del passeggero e mi ha riferito la storia medica dell’uomo ma non mi ha detto della sua positività”.

Numerose le polemiche da parte degli altri passeggeri, secondo cui l’uomo versava già in condizioni preoccupanti in aeroporto e nonostante questo è riuscito a superare i controlli e poi imbarcarsi sull’aereo per il suo ultimo viaggio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Dicembre 2020, 12:08

