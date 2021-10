Ragazzo di 20 anni rifiuta il vaccino: «Alla mia età il Covid non fa niente». Si contagia e muore

Era convinto che il Covid non avrebbe avuto alcun effetto su di lui ma è morto a 20 anni a causa di alcune complicanze dovute alla malattia. Tyler Gilreath, un ragazzo statunitense della Carolina del Nord è morto a causa di un'infezione dopo aver rifiutato il vaccino.

Il giovane sosteneva che, data la sua età, non avrebbe corso alcun rischio, ma le cose sono andate diversamente. A nulla sono servite le suppliche della madre che aveva provato in ogni modo a convincerlo a vaccinarsi e a non prendere sotto gamba la malattia. «Prima l'ho incoraggiato, poi minacciato e tormentato più volte perché si facesse vaccinare ma lui temeva le conseguenze del vaccino anti covid e pensava che la sua giovane età lo proteggesse dal coronavirus», ha spiegato la donna all'Independent.

Il ragazzo si era convinto e aveva promesso che si sarebbe vaccinato con l'inizio della scuola, purtroppo due giorni dopo essere tornato in aula, ha contratto il virus. Il giovane inizialmente non sembrava grave, poi però l'infezione di è aggravata ed è peggiorato rapidamente fino a quando non è stato portato in ospedale dove i medici hanno riscontrato una grave infezione che si era estesa al cervello e che in pochi giorni lo ha portato alla morte.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 17:39

