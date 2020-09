Coronavirus, torna la paura in Europa: ecco i paesi in cui si rischia maggiormente il contagio

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 10:44

Il coronavirus non smette di spaventare l'dove molti paesi stanno vivendo quella che può essere definita unadella malattia. Ci sono aree in cui il covid-19 è tornato ad essere minaccioso e queste rappresentano un rischio anche per gli altri stati comunitari per la propagazione della malattia. Quali sono i paesi dove è più probabile essere contagiati?Diversi stati hanno visto crescere l'indice Rt nelle ultime settimane, fino a superare anche l'1. Tra questi il, con un Rt pari a 1,2. Sebbene la soglia sia decisamente inferiore a quella della scorsa primavera l'allerta è tornata alta al punto da spingere il governo ad adottare nuove misure restrittive come il divieto di assembramenti per evitare di arrivare a un secondo lockdown. A tal riguardo in tutto il Regno Unito sono vietati assembramenti con oltre 6 persone.Preoccupa anche ladove negli ultimi giorni c'è stata una preoccupante impennata dei casi di coronavirus. Crese anche il numero dei decessi e quello dei ricoverati in terapia intensiva, anche se si tratta di dati decisamente inferiori rispetto a quelli dei mesi precedenti.secondo l'Oms, è il paese che più di tutti sta affrontando una nuova accelerazione dell'emergenza, al punto che il cancelliere Kurz ha parlato apertamente di una seconda ondata. Per questo motivo è stata ribadita l'iportanza del distanziamento sociale e in tutto il paese è tornato l'obbligo delle mascherine nei supermercati e nei mezzi, anche in tutti i negozi e negli edifici pubblici. Se i casi dovessero continuare a crescere il governo però non ha escluso nuove ulteriori restrizioni.Rt a 1,5 indove sono tornati a crescere i casi facendo scattare nuove misure preventive. Nel paese scandinavo è tornato l'obbligo delle mascherine nei lughi pubblici ed è stata stabilita la chiusura di bar, locali e ristoranti alle 22, ora a cui dovranno terminare anche cerimonie e matrimoni.Allerta anche inuno dei paesi europei più colpiti dal vius. L'aumento dei casi ha portato il governo a nuove restrizioni tra cui la chiusura di discoteche e il divieto di fumare all'aperto nel caso in cui non possa essere rispettata la distanza di sicurezza.in allerta con un Rt pari a 1,59 che evidenzia il rischio di una crescita esponenziale del virus. Il paese attualmente ha il terzo più alto numero di nuovi casi ogni 100.000 abitanti in Europa, dopo Francia e Spagna.