Coronavirus, torna l'incubo a Palermo: la rianimazione dell'ospedale Cervello satura

TornaAll’ospedalesono ricoverate 60 persone contagiate da Covid-19reparto che ha così raggiunto la. Secondo il direttore dell'Unità operativa di Malattie infettive la situazione resta grave, molto peggio di quello che nel nosocomio si è vissuto all'apice dell'epidemia nazionale.In pochi giorni sono arivati molti contagiati, contrariamente a quanto accadeva nei mesi precedenti, così si è creato un affollamento nel reparto ormai quasi saturo. Nei giorni scorsi, il personale sanitario è riuscito a tracciare alcuni contatti riuscendo a capire che molte persone sono state esposte al Covid-19 in un ristorante della provincia di Trapani, mentre altre, asintomatiche, hanno portato il virus nelle famiglie dal Nord Italia.Ora interverranno altri presidi sanitari della città per aiutare l'ospedale Cervello. La speranza è che si possa contenere il contagio, spiega il direttore: N«oi al Cervello stiamo recuperando altri posti. Nella speranza, però, di non arrivare a numeri così elevati da essere costretti ad arrivare ad altre province».