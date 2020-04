Coronavirus, il personale sanitario abbandona gli anziani di una casa di riposo per la paura dei contagi: 31 morti

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Aprile 2020, 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sonoio. Deglidi Montreal sono stati lasciati soli dal personale che. Trentuno persone sono state trovate morte intra escrementi e sporcizia, dopo che per giorni nessuno si era preso cura di loro.Gran parte del personale si sarebbe dileguato in massa lasciando gli anziani non autosufficienti praticamente da soli visto che erano rimaste solo 2 infermiere per 130 ospiti. Ora le autorità hanno aperto un'inchiesta dopo che l'orrore è venuto a galla. Per un mese nessuno dall'esterno si era accorto di nulla e dall'interno non trapelavano notizie, la stessa direzione non aveva fatto sapere nulla ai familiari dei degenti. Alcuni parenti poi hanno lanciato l'allerta: non potendo vedere i loro cari si erano insospettiti per quello che veniva loro raccontato al telefono e la polizia ha fatto la scoperta choc.All'interno della struttura è stata descritta una situazione disastrosa: persone anziane morte, alcuni disidratati, altri lasciati senza cibo per giorni, altri ancora a terra incapace di rialzarsi. Nell'ultimo mese erano morte 31 persone, 3 delle quali non erano state registrate e 5 per covid. Proprio la paura per il contagio ha spinto gran parte del personale ad andarsene, ma i vertici non hanno fatto nulla né per sostituirli, né per segnalare l'accaduto ai parenti.