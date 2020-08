Coronavirus, l'Oms annuncia: «La pandemia sta rallentando nel mondo»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Agosto 2020, 17:55

La. A dare la notizia èe che spiega l'andamento della pandemia nel mondo parlando di una battuta di arresto del virus, in modo particolare nel continente americano con un calo di casi confermati dell'11,35%, in Europa dello 0,9% e in Africa dell'8,4%.Il dato maggiore di miglioramento si riscontra in America. Più di 1,7 milioni di nuovi casi e 39 mila nuovi decessi sono stati segnalati nella settimana dal 17 al 23 agosto, pari a una diminuzione del 5% dei casi e del 12% dei decessi rispetto alla settimana precedente. Il rallentamento è stato registrato ovunque nel mondo tranne che nel Sudest asiatico e nel Mediterraneo orientale. In particolare, le due ultime aree hanno registrato rispettivamente aumenti del 4,06% e 4,28%.