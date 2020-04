Coronavirus, morta la bambina di 10 anni che aveva cucito le mascherine per le infermiere: uccisa in un incidente stradale

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 13:52

Avevaopo avered era diventata una piccola eroina. La piccola Lexi Collins, 20 anni, èa Munday, una città dello stato del Texas. La bambina aveva dimostrato a tutto il mondo di avere un grande cuore, per questo quanto accaduto sembra essere ancora più ingiusto.Lexi aveva cucito decine di mascherine per le infermiere dell'ospedale locale, per aiutarle a proteggersi nella battaglia al coronavirus. Aiutata dalla mamma, anche lei infermiera, si è messa a lavoro e ha donato tutto all''Anson General Hospital. Tutti sono rimasti profondamente colpiti dal gesto di una bambina così piccola, così è stata ringraziata pubblicamente e la storia è rimbalzata dai giornali locali a tutto il mondo.Poi però il tragico incidente. La bambina è rimasta ferita mortalmente durante un impatto con la vettura su cui viaggiava. Purtroppo non è riuscita a sopravvivere, come riporta Metro , e la sua morte ha sconvolto tutta la comunità. Al suo funerale saranno presenti anche le infermiere dell''Anson General Hospital.