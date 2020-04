Bimbo di 2 anni si ammala di covid, l'appello della mamma: «State a casa, la salute è più importante»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 19:37

Il piccolosiA raccontare la storia del bambino è la mamma, Amanda May che spiega come in famiglia si siano ammalate 3 persone su 4. Lo scorso 31 marzo la donna è corsa in ospedale dopo che lache avava il suo bambino si è improvvisamenteLa famiglia si era messa per precauzione in autoisolamento dieci giorni prima che la governatrice del Michigan Gretchen Whitmer istituisse il lockdown. Eppure, Luke è risultato positivo al tampone. Il bambino è stato ricoverato per 48 ore, poi, quando la febbre si è abbassata è tornato a casa dove ha finito la convalescenza e ora è finalmente guarito. Mentre lui stava male anche la mamma e il fratellino si sono contagiati. Fortunatamente il più piccolo ha avuto solo un po' di febbre, mentre la mamma è stata male con febbre alta e lievi difficoltà respiratorie. Su Facebook però Amanda ha fatto sapere che anche lui e il piccolo stanno meglio, mentre Luke sembra essere ormai fuori pericolo.Nello stato del Michigan si è scelto di chiudere tutte le attività non indispensabili, ma molti hanno protestato per le conseguenze economiche e non solo in questo stato. La famiglia del piccolo Luke ha però invitato tutti a restare a casa, spiegando che le conseguenze della violazione del lockdown possono essere gravissime.