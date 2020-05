Coronavirus, finanziamenti alle università britanniche: «Chi segue corsi online dovrà pagare lo stesso le tasse»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Maggio 2020, 15:07

Lesaranno ancora addebbitate a chi sta. Le università britanniche hanno deciso di non procedere con nessuna esenzione visto che, di fatto, il servizio viene erogato agli studenti, sebbene coni vista la chiusura delle aule a causa del coronavirus.Gli studenti non avranno diritto a rimborsi o indennizzi "se la qualità è presente", ha affermato Michele Donelan, ministro di Stato responsabile del settore dell'istruzione superiore. Naturalmente ci si potrà esprimere e fare ricorso se non si ritiene il livello uguale a quello delle lezioni "normali", ma in caso contrario non ci sarà alcuna variazione nei pagamenti.Le università britanniche stanno risentendo della chiusura, così il governo ha annunciato il sostegno finanziario per le università colpite dalla chiusura dei campus e dal calo del numero di studenti internazionali disposti a venire nel Regno Unito. Le misure includono la realizzazione di 2,6 miliardi di sterline in pagamenti per le tasse universitarie e 100 milioni di sterline in finanziamenti per la ricerca a partire dal prossimo anno accademico. Le università saranno anche in grado di utilizzare 46 milioni di fondi esistenti per aprile e maggio per aiutare gli studenti in difficoltà finanziarie.