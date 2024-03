Contadino non dorme da più di 60 anni: «Invidio chi riesce ad andare a letto. Io sopravvivo grazie a sigarette e vino»

di Redazione web

Thai Ngoc è un contadino vietnamita diventato famoso in tutto il mondo perché non dorme una notte intera (quindi dalle 6 alle 8 ore) dal 1962. Il documentarista Drew Binski ha intervistato l'uomo e ha poi pubblicato il video nel proprio canale YouTube. L'80enne ha rivelato di non sapere il motivo preciso per cui il suo cervello non "vuole riposarsi", sa solo che i medici sono molto sorpresi dal suo caso e che lui, quando i suoi vicini di casa vanno a letto, esce per andare a lavorare nei campi che circondano la sua casa.

Thai ha spiegato che vorrebbe tanto chiudere gli occhi e svegliarsi riposato dopo una notte intera di sonno ma, semplicemente, non ci riesce. I dottori che tengono monitorate le sue condizioni di salute, pensano che il contadino possa soffrire di un insolito disturbo da stress post-traumatico, dato che, anni fa prese parte alla guerra del Vietnam (1955-1975).

Ecco che cos'ha raccontato.

L'intervista di Thai Ngoc

Thai Ngoc ha raccontato la sua storia in uno dei video Youtube del documentarista Drew Binski. Il contadino 80enne ha detto: «È frustrante ed esasperante non riuscire a dormire una notte intera. Invidio chi riesce ad andare a letto e svegliarsi di mattina.

Le parole di Thai Ngoc

Thai Ngoc continua dicendo: «Quando bevo molto, riesco a dormire una o due ore ma nulla di più... Tutte le notti indosso il mio pigiama, nel caso in cui riuscissi ad addormentarmi. Non succede quasi mai». Secondo gli esperti, una persona con normali capacità cerebrali dovrebbe dormire dalle 6 alle 8 ore a notte. I primi effetti della mancanza di sonno cominciano a vedersi dopo le 24 ore svegli; a 36 ore ecco comparire le allucinazioni e se una persona non dovesse dormire per 72 ore, entrerebbe in uno stato di psicosi. Thai, nonostante non riposi davvero dal 1962, è molto attivo ed energico, proprio per questo, il suo caso è un mistero.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Marzo 2024, 09:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA