Compra un oggetto per 5 sterline, ora vale un milione: «È un antico pezzo di scacchi»

Lunedì 3 Giugno 2019, 19:36

Lo cercavano, alla fine lo hanno trovato: e ora potrebbe essere battuto all'asta per un milione di sterline. Si tratta di un, precisamente un pezzo degli, un celebre tesoro di ben 93 oggetti scoperti nel 1831 sull'isola di Lewis nelle Ebridi Esterne, al largo della Scozia. Altri cinque pezzi della collezione sono ancora dispersi: uno di questi fu acquistato nel 1964 da un uomo, per sole 5 sterline: adesso la scoperta, con i nipoti dell'acquirente che si sono ritrovati un vero e proprio tesoro quasi per caso.L’uomo che aveva acquistato l’oggetto, fatto di avorio di tricheco, è un antiquario che lo ha tenuto, ignaro del suo valore, per 50 anni, prima di portarlo alla casa d’aste Sotheby’s di Londra: gli Scacchi di Lewis sono tra gli oggetti più ambiti sia al British Museum che al National Museum of Scotland a Edinburgo.Un esperto della casa d’aste, Alexander Kader, ha detto di essere: «Ce lo hanno portato per una valutazione come accade ogni giorno - ha detto - ho detto ‘oh mio Dio, è uno degli scacchi di Lewis’. È un po’ rovinato, ha perso un occhio, ma ha ancora tanto fascino».