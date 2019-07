«Le compagnie aeree condannate per aver costretto le hostess a indossare rossetto e tacchi alti». Le regole choc

Domenica 28 Luglio 2019, 11:17

». La denuncia in un rapporto GMB Union, che rappresenta decine di migliaia di lavoratori nel settore aereo. Il rapporto avrebbe portato alla luce il fatto che le donne sono costrette dai loro datori di lavoro a truccarsi, mettere rossetto e tacchi alti. Lo riportaI lavoratori avrebbero rivelato di essere autorizzati a indossare scarpe basse sul lavoro solo se forniscono una nota medica, nonostante debbano camminare diverse miglia al giorno in aeroporti affollati che coprono più terminal.Nadine Houghton, funzionaria nazionale GMB, ha dichiarato: «Pensavo che politiche come queste fossero state consegnate ai libri di storia, non hanno posto nei moderni ambienti di lavoro. È una vergognosa cultura per le hostess».Il rapporto arriva dopo che Norwegian Air ha abbandonato la politica che avrebbe imposto all'equipaggio di cabina femminile di indossare i tacchi quando si trovava all'esterno della cabina dell'aeromobile, a meno che non fosse in possesso di una nota medica. La compagnia aerea sta anche eliminando la politica di trucco obbligatoria per i membri dell'equipaggio femminile.