Colpito alla testa nella sparatoria, 17enne coperto da un lenzuolo ma era ancora vivo: morto in ospedale

ETHS will miss Erin Carey, a Class of 2018 student. Condolences to Erin's family, @ETHSWildkits students, & staff.

Undopo essere stato colpito alla testa durante unache ha coinvolto altre cinque persone. Il giovane, di, era statodai paramedici e coperto dalla polizia in un lenzuolo bianco, ma mentre altre persone ferite venivano soccorse nel giro di un'ora, qualcuno si è accorto che il ragazzo si muoveva ed era ancora. La disperata corsa in ospedale si è conclusa in maniera tragica: Erin non ce l'ha fatta, è morto qualche ora dopo.L'incredibile vicenda è avvenuta nella capitale dell'Illinois nella mattinata di lunedì. Come riporta l'Independent , per cause ancora da accertare, Erin, insieme ad altri quattro uomini e una ragazza di circa vent'anni, era rimasto ferito in una sparatoria in strada. La ragazza non ce l'ha fatta, mentre gli altri quattro uomini sono ora ricoverati in ospedale. I soccorritori, dopo aver pensato che Erin fosse morto, si erano concentrati sugli altri feriti, fino a quando un poliziotto, insieme ad alcuni passanti, aveva notato un movimento quasi impercettibile sotto il lenzuolo in cui era stato avvolto il 17enne.Solo a quel punto, dopo oltre un'ora, i paramedici hanno tentato invano di rianimare Erin, morto poi in ospedale il giorno dopo. A questo punto scatteranno le necessarie indagini sui soccorsi, mentre un'intera comunità piange una giovane vita: Erin era un ottimo studente, si era appena diplomato ed era un appassionato di calcio.