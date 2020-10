Cina, l'economia cresce dopo il Covid: + 4,9% nell'ultimo trimestre

L'economia cinese allunga il passo nella fase post Covid-19 e segna nel terzo trimestre del 2020 un Pil in crescita annua del 4,9%, in aumento sul 3,2% dei tre mesi precedenti, anche se meno del 5,2% atteso dagli analisti. La Cina è comunque l'unico Paese indicato dall'Fmi in crescita nel 2020, a +1,9% secondo le stime di ottobre. Il governatore della Banca centrale Yi Gang prevede una crescita nel 2020 al 2% e un dato già positivo nei primi 9 mesi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Ottobre 2020, 10:43

