Il ciclista si schianta contro il furgone, social spiazzati: «Chi avrà ragione?». Il video è virale

di Redazione web

La vita per gli appassionati di ciclismo non è una vita semplice. A dimostrarlo è un video reso noto dalla polizia di Sanford, nella contea di Devon, in Inghilterra. Una clip, infatti, è diventata virale per aver creato indignazione tra gli utenti e aver diviso in due i pareri tra i commenti online. Contro il ciclista, si è abbattuto incidentalmente un furgone. Ecco la reazione degli utenti.

Smart travolge bici, morto un 47enne: alla guida dell'auto un ragazzo di 18 anni

Jacopo Venzo, morto ciclista di 17 anni: l'incidente durante la discesa di una gara in Austria

Ciclista colpito

Il protagonista della vicenda è un ciclista in Jerard Street a Londra. Nel video lo si può osservare mentre percorre una strada trafficata fiancheggiato da auto e autobus.

Officers from the Rods And Transport Squad are investigating an incident where a van driver has caused a minor Road Traffic Accident with a cyclist pic.twitter.com/2cyPG51irV — Sandford Police News (@Sandford_Police) July 26, 2023

I commenti online

Nel video, si vede chiaramente il furgone mentre urta contro la bicicletta. Il ciclista cade e viene fatto rotolare a terra mentre il furgone si ferma. Ma riesce ad alzarsi da terra con lievi ferite.

«Gli agenti della Rods And Transport Squad stanno indagando su un incidente in cui un autista alla guida di un furgone ha causato un sinistro stradale di minore entità con un ciclista», questa è la frase che gli utenti Twitter hanno letto sul video.

Non tutti, però, sembrano essere d'accordo con la versione dei fatti raccontata. In molti, infatti, credono che sia stato il ciclista che si sia buttato, senza considerare la possibilità che il furgone avrebbe potuto svolgere la manovra che è stata la causa dell'incidente.

Indipendentemente da chi abbia ragione e chi torto, il ciclista per fortuna pare se la sia cavata con qualche graffio, ma nulla di grave.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Luglio 2023, 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA