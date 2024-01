Chicago, sparatoria davanti a una scuola: morti due ragazzi di 16 e 17 anni: i killer ripresi dalle telecamere

Due ragazzi sono stati uccisi a colpi di pistola mentre stavano uscendo da scuola nel centro storico di Chicago. Lo riportano i media locali, spiegando che la sparatoria è avvenuta poco dopo le 12:25 locali vicino Washington Street e Wabash Avenue. Secondo quanto riferito dalla polizia, i ragazzi facevano parte di un gruppo di studenti dell'Innovations High School che stavano uscendo da scuola. Alcune persone con il volto camuffato sono scese da due auto e hanno aperto il fuoco sul gruppo, uccidendo due di loro, di 16 e 17 anni. Trasportati al Northwestern Memorial Hospital, sono poi morti in seguito alle ferite.

Just in: Targeted Double Murder Footage shows moments when two men 🙏 Ricardo Garcia, 39, and 🙏 Carlos Ramon, 46, were shot and killed in Cicero on 2100 S 58th Ct, seconds after the shooting took place a person can be seen running away from the scene.



Shooting in Chicago's west… pic.twitter.com/MNbx4ZAhOA