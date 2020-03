Coronavirus, a Chi l'ha Visto le immagini dei Giochi militari di Wuhan: «A fine ottobre in città c'era tutto il mondo»

di Silvia Natella

Coronavirus

Chi l'ha Visto?

«Fanno impressione», commentain collegamento con la corrispondente Rai dalla CinaLe immagini mandate in onda sono quelle delle "Olimpiadi" militari che si sono svolte a fine ottobre a, la città da cui è partita l'epidemia daImmagini normalissime per gli eventi sportivi, ma terribili con il senno del poi. Atleti di ogni disciplina che si scontrano e si abbracciano a fine match, folle di spettatori negli stadi e alloggi vicinissimi al famoso mercato da dove tutto avrebbe avuto inizio.In questic'erano persone di tutte le nazionalità, anche italiani. Il resto è noto: oggi siamo davanti a unae tutti i Paesi gradualmente stanno adottando il lockdown bloccando attività e isolando persone per arrestare il contagio. «Il "paziente uno" in Cina è datato 19 novembre», precisa la giornalista Giovanna Botteri.