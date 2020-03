Coronavirus, con 81.488 casi gli Stati Uniti sono il Paese più colpito al mondo: a New York settemila contagiati in 24 ore

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/Z8tK225cN6 — The White House (@WhiteHouse) March 26, 2020

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 23:02

Gli: secondo i dati del New York Times sono, più di Cina e Italia, con 1.178 morti in tutto il Paese. New York la città più colpita, vicina ai 40 mila casi accertati. Secondo gli ultimi dati diffusi dal governatore Andrew Cuomo, sono 37.258, oltre 7.000 in più in meno di 24 ore. Il bilancio delle vittime è salito a 385, circa 100 più in poche ore. Con 330 milioni di residenti, gli Stati Uniti sono la terza nazione più popolosa del mondo, il che significa che offre un vasto bacino di persone potenzialmente contagiabili dal Covid-19.Il presidenteha annunciato che una nave ospedale militare sarà dispiegata nella baia di New York sabato, tre settimane prima del previsto. La Usms Comfort avrà il compito di alleviare l'affluenza record negli ospedali della Grande Mela.- si legge sulla testata statunitense - ha inviato messaggi contrastanti sulla portata del pericolo e su come combatterlo. Solamente due giorni fa aveva deciso ad allentare almeno parzialmente le limitazioni negli Stati Uniti , con un sistema a fasi basato su fasce d'età e localizzazione geografica.Sfidando il parere contrario dei suoi esperti scientifici, a partire dal virologo di fama mondiale Anthony Fauci, scomparso dagli ultimi briefing della Casa Bianca dopo aver ripetutamente corretto il presidente. «Questo non è un Paese fatto per essere chiuso, dobbiamo riaprirlo, far tornare gli americani al lavoro», le parole di Trump.Nel frattempo il tycoon vuole blindare la frontiera col Canada schierando i militari a 40 chilometri dal confine, così da impedire ingressi irregolari. È quanto ha denunciato Justine Trudeau, affermando di essere totalmente contrario alla militarizzazione del confine americano-canadese. Il Canada confina con 13 stati Usa.