La storia del cane Brandy commuove il web: abbandonato in strada con una fascetta ferma cavi stretta al collo

di Alessia Di Fiore

La cagnolina Brandy, era stata abbandonata sul ciglio di un'autostrada con una fascetta ferma cavi stretta al collo, al punto che le stava provocando delle lesioni. Una di quelle fascette di cui non si sarebbe mai liberata, se non fosse stato per un camionista, che passava di lì e ha deciso di fermarsi.

L'uomo ha immediatamente allertato le autorità e prestato soccorso alla cucciola, tenendola al riparo fino all' arrivo della polizia che ha contattato il Benson Animal Shelter, un rifugio di animali, che prendesse in carico Brandy.

Lì ha potuto ricevere le cure che le servivano, la cagnolina si è ripresa in fretta e poco dopo ha ricevuto tantissime richieste di adozione, otteneno la possibilità di vivere una vita migliore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Novembre 2023, 19:55

