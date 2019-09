Sopravvive due volte al cancro, poi vince 4 milioni e mezzo alla lotteria: «Sono un ragazzo fortunato»

Ameba mangiacervello contratta mentre fa un bagno al fiume, morta bambina di dieci anni

Martedì 17 Settembre 2019, 10:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, combattere, non perdersi d'animo e .... La favola, bellissima arriva daglie più precisamente dall'Oregon dove, questo il nome del fortunato protagonista, dopo aver lottato ripetutamente contro la malattia ha vinto più di quattro milioni e mezzo di dollari alla lotteria locale.È una storia che quasi non sembra vera, come ammesso dallo stesso fortunato vincitore: «Sono un ragazzo davvero fortnato. Sono sopravvissuto due volte al cancro ed eccomi qua: è incredibile».MacDonald aveva l'abitudine di comprare il biglietto della lotteria dell'Oregon ogni settimana. La moglie Claudia gli augurava di prendere quello vincente ad ogni tentativo, ma lo scorso settembre l'ha dimenticato. Per fortuna, Stu ha acquistato comunque il ticket e ha vinto la bellezza di 4,6 milioni di dollari. Tuttavia, al netto delle tasse, ne porterà a casa "solo" 1,5.