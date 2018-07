Caldo record, l'asfalto si scioglie: i camion e i passanti restano incastrati

Meteo, l'estate entra nel pieno: temperature sotto i 40°

Una veraa cui né gli abitanti, né le strade sembrano essere abituati. Le immagini giunte nelle ultime ore sembrano confermare che il materiale di cui è costituito l'nelle principali città dellasia realizzato appositamente per resistere al gelo e all'inverno, ma non all'estate torrida che stanno vivendo i sudditi di Sua Maestà. Le, in varie zone del paese, si stanno infatticome un ghiacciolo.A diffonderle, tra gli altri, è stato Metro.co.uk . Nella cittadina di, poco più di 100 km a ovest di Londra, un grossoè infatti sprofondato con le ruote posteriori nell'asfalto che si è sciolto per il gran caldo e ha di fatto intrappolato il camion.È andata peggio ad unche nei pressi di Newcastle, decisamente più a nord, è rimasto incastrato colnell'asfalto che si era appena liquefatto per il gran caldo. Per liberarlo, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno rimosso l'asfalto ancora solidificato con delicatezza, in modo da non provocare lesioni o fratture. Alla fine, come riporta sempre Metro.co.uk , tutto è andato per il verso giusto nel sobborgo di(nomen omen?).In questi giorni, in tutto il, c'è un'ondata di calore decisamente anomala per la zona. In quasi tutto il paese, infatti, le temperature hanno raggiunto e superato i 30°C. Oggi, secondo i meteorologi, ci sarà il picco record, con una media intorno ai 33°C e picchi fino a 35°C.