Bimbo di 7 mesi va in overdose dopo essere stato allattato, arrestata la mamma

La madree manda ildopo averlo. Alyssa Murch, di 20 anni, è stata arrestata dopo che il suo bambino è stato trovato privo di sensi. Le analisi hanno dimostrato che il piccolo si trovava in overdose da cristalli di metanfetamina e vista la sua tenerissima età, l'unico modo in cui aveva potuto ingerirli era attraverso il latte materno.Secondo quanto riporta Metro , infatti, la 20enne sarebbe stata dipendente dalle droghe. Quando il bimbo è stato portato in ospedale la donna era fatta e nel latte c'erano elevate tracce di stupefacentu. Il bambino è stato ricoverato con urgenza in terapia intensiva nell'ospedale di a Bangor, nel Maine,e secondo i medici non dovrebbe avere conseguenze per l'intossicazione subita. I dottori hanno stabilito che le droghe assunte dalla mamma dovessero essere molte e che le assumesse già da diversi mesi, visto l'alta percentuale riscontrata.La donna è stata arrestata, anche se ha più volte negato di aver voluto fare del male a suo figlio. Ora è in attesa di processo, mentre il piccolo è stato affidato ai servizi sociali che provvederanno a prendersi cura di lui.