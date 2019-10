Bimbo buttato giù dal Tate Modern: chi è Jonty Bravery, il 18enne che tentò di ucciderlo

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 16:53

Lo scorso 4 agosto ha lasciato tutti sotto choc, prendendo une lanciandolo dal tetto del museodi Londra, uno dei più visitati del mondo. Lui si chiama, ha da poco compiuto 18 anni e per questo la sua identità è stata resa pubblica: il giovane è sotto processo per tentato omicidio, perché quel bambino, precipitato per cinque piani, è per miracolo sopravvissuto.Jonty non conosceva il bambino, di origini francesi: la sua famiglia, distrutta, ha fatto sapere che il piccolo sta iniziando a muovere la lingua, il braccio e la mano destra, ma non può parlare né mangiare né muovere il resto del corpo. Una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare la famiglia con le cure mediche ha già raccolto oltre 100mila sterline,In quel giorno da incubo, il bambino era in vacanza con la mamma quando il 18enne lo prese e lo scaraventò giù dal decimo piano, dal balcone panoramico, sotto gli occhi scioccati proprio della madre. Il processo a Bravery prenderà il via a febbraio: ieri il procuratore di Londra Nicholas Hilliard, data la sua maggiore età, ha deciso di mettere fine al suo anonimato e renderne pubblica l’identità.