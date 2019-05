Bimba di 5 anni rapita da tre uomini mentre era in auto con il patrigno: «Mi hanno picchiato e l'hanno portata via»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È statache hanno primae poi sono scappati. Le autorità sono sulle tracce della piccola Maleah Davis,di Sugar Land, in Texas, dopo la denuncia lanciata dal suo patrigno che ha raccontato di essere stato picchiato da 3 umini ispanici che hanno preso la bimba e si sono dati alla fuga.La bimba era in macchina con il patrigno e il fratellino di 2 anni, tutti e tre stavano andando in aeroporto a prendere la mamma di Meleah quando sono stati avvicinati da tre persone. L'uomo ha raccontato di aver sentito uno strano rumore, come se avesse bucato, così ha accostato e a quel punto tre persone sono scese da un furgoncino e si sono avvicinate facendo complimenti alla bambina. Poi il patrigno è stato colpito in testa e ha perso conoscenza per 24 ore, quando si è svegliato il figlio era ancora in macchina, ma Meleah no, come riporta il Mirror La bambina è stata vista l'ultima volta nel tardo pomeriggio di venerdì 3 maggio. Indossava un fiocco rosa tra i capelli, una giacca con zip azzurra, jeans e scarpe da ginnastica. A lanciare l'allarme è stata la mamma della bambina che non vedendo nessuno in aeroporto si è insospettita. La famiglia è molto preoccupata anche perché Meleah deve assumere dei farmaci: lo scorso mese è stata sottoposta a un intervento al cervello ed è ora sotto terapia medica.