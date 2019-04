Muore bimba di 4 anni con la sindrome di Down per le botte del compagno della madre: «Mi interrompeva mentre parlavo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Haaffetta da sindrome diperché non la smetteva di fare i. Adam Hughes, 24enne di San Bernardino in California, ha picchiato la piccola Kylee Willis, rea di aver fatto troppi capricci. La piccolamotivi validi per ridurla in fin di vita secondo il compagno della madre.La bimba è stata portata in ospedale ma le sue condizioni erano così gravi che dopo qualche giorno è morta. Il giorno dell'aggressione Kylee era sola con il fidanzato della mamma dopo che la donna era uscita per andare a lavoro. I due si conoscevano da tempo, ma stavano insieme in modo ufficiale da pochi mesi e quella era la prima volta che il 24enne badava ai 4 figli della compagna.Un capriccio di più avrebbe fatto esplodere la sua ira, così prima l'ha picchiata e poi, come se non fosse successo nulla l'ha messa nel suo lettino. Dopo qualche ora è andato a controllare e l'ha trovata priva di sensi con le labbra blu, così ha avvertito la mamma che ha subito chiamato i soccorsi. Come riporta il Daily Mail , ai medici è subito sembrato chiaro che si trattasse di un'aggressione così il 24enne è stato denunciato prima per abusi e ora per omicidio.