Bimba di 2 anni in coma dopo l'influenza: colpita da una rara complicanza

Era unama alcune complicanze hanno avuto effetti devastanti. Layla Thomas, 2 anni di Belleville, Illinois, Stati Uniti, è stata colpita da, una rara complicanza che può subentrare in caso di influenza. La piccola si è sentita male, ma le sue condizioni sono peggiorate in pochi giorni fino a quando non è arrivata la diagnosi choc.«Aveva il naso che le colava e un po' di tosse, insomma alcuni sintomi influenzali, ma non pensavamo a nulla di grave», ha raccontato una zia alla stampa locale . Dopo qualche giorno Layla però non migliorava e stava sempre peggio, così i genitori l'hanno portata in ospedale dove si trova anche adesso nel reparto di terapia intensiva: la piccola non risponde molto agli stimoli e riesce solo a muovere gli occhi.La famiglia ha avviato una raccolta di fondi online per poter affrontare le spese mediche. Per 10 giorni è stata indotta in coma farmacologico, le sono state fatte delle trasfusioni, ma secondo i medici la situazione resta piuttosto grave e la piccola avrebbe solo il 50% di possibilità di sopravvivenza. L'encefalite è una complicanza dell'influenza che consiste nell'infiammazione al cervello, molto rara, ma i cui effetti sono devastanti. Solo un terzo delle persone che la contraggono riesce a sopravvivere.I suoi genitori però non si arrendono e continuano a lottare e a sperare, convinti che la loro bambina riuscirà a sopravvivere.