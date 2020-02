Bambino di 3 anni picchiato a morte con una mazza da baseball: «Ha mangiato un cupcake senza permesso»

Martedì 4 Febbraio 2020, 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

reo di averUn bambino diè stato picchiato a morte con unada Shirley Morris, 28 anni, di Atlanta, in Georgia. Pare che il piccolo Kejuan Mason stesse mangiando un pasticcino quando è stato aggredito dalla donna. Inizialmente la 28enne ha negato ogni accusa, ma poi ha confessato ed è stata condannata.I fatti risalgono al 2017 quando il bambino è stato portato in ospedale. Fu detto ai medici che stava soffocando con un cupcake, ma i dottori riscontrarono le gravissime lesioni e capirono che era stato brutalmente picchiato. Kejuan aveva segni di lividi e percosse anche vecchi, quindi si è subito pensato che fosse da tempo vittima di abusi e sono scattate le indagini, come riporta Metro Morris e sua sorella, Glenndria Morris avrebbero picchiato il bimbo perché aveva mangiato il dolce senza il loro permesso. Dopo mesi di negazione, alla fine la donna ha parlaro, confessando di averlo picchiato con la mazza da baseball. Ora è stata arrestata e in attesa di una sentenza definitiva.