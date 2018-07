Gita in barca finisce in tragedia: bambina di 12 anni intrappolata e uccisa dalle pale

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Restasotto unae viene. Jessica Lawson aveva solo 12 anni quando è morta mentre si trovava incon altri compagni di classe su una barca sul Massiccio Centrale in Francia. Immediati sono stati i soccorsi ma per la ragazza non c'è stato nulla da fare e ancora oggi non si riesce a fare chiarezza sull'incidente.I fatti risalgono a luglio del 2015 e a distanza di 3 anni i genitori chiedono che venga fatta luce sul caso. «Non ci hanno dato nessuna spiegazione su quello che è successo», spiegano i genitori, come riporta anche il Sun . La donna si chiede ancora come abbiano potuto dare il permesso a dei bambini di nuotare in acque aperte e prosegue: «Nessuno ci ha chiamato per dire: ‘ci dispiace per quello che è successo mentre Jessica era sotto la nostra cura, faremo tutto e qualsiasi cosa per aiutare te e la tua famiglia'. Niente. Qualcosa di sbagliato è accaduto, ma dopo c’è stato solo un muro di silenzio da parte di tutti».La scuola ha chiarito che non può certo intervenire per velocizzare il processo, ma ha sempre tenuto conto dell'impatto emotivo della tragedia. Intanto la famiglia della ragazza ha creato un'associazione che si occupa di promuovere la prevenzione per gli annegamenti.