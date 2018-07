di Alessia Strinati

La suaè il ballo, così ha deciso di mostrare le suein alcunicaricati sul suo profilo Instagram. Proprio per questo è stata arrestata. Maedeh Hojabri, 18enne protagonista di circa 300 video, è stata accusata diper aver danzatoLa giovane iraniana avrebbe infranto la legge locale e la stessa tv di Stato ha trasmesso alcune dichiarazioni della ragazza in cui lei ammette di avere violato le norme morali, anche se precisa che non era quella la sua intenzione. Maedeh è finita in caracere, ora rilasciata su cauzione non può rilasciare interviste e dichiarazioni e, presumibilmente, dovrà smettere di ballare, o almeno di farlo a volto scoperto.Sul caso non sembra ci sia molta chiarezza, quello che non sembra convincere sono le dichiarazioni della 18enne che potrebbero non essere spontanee. Rischia la chiusura anche il profilo Instagram della ragazza che contava circa 43.000 followers circa. La polizia ha infatti annunciato che farà dei controlli a tappeto per verificare se ci sono state altre violazioni da parte di altri utenti.