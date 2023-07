Attivisti bloccano la strada, gli autisti si infuriano: insultati e trascinati via con violenza, il video virale

Gli attivisti di Ultima Generazione hanno provato a bloccare il traffico a Bottrop, in Germania. Alcuni passanti però sono intervenuti con la violenza e li hanno trascinati via. Una ragazza è stata trascinata per i capelli e insultata da una passante.

Attivisti trascinati via con la forza

Il gruppo di protesta ha scritto su Twitter: «Questa rabbia dovrebbe essere rivolta verso di noi oppure verso il governo che ci sta mandando verso un futuro sempre più pericoloso? Diventiamo tanti e ricordiamo al governo le sue responsabilità».

Intanto la Procura della città tedesca ha aperto un'indagine sugli atti violenti contro i dimostranti. Il gruppo ha fatto sapere di non avere intenzione di presentare denuncia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 17:05

