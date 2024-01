Gaza, raid aereo sul centro Onu. «9 morti (4 bambini) e 75 feriti». Scambio di accuse tra Israele e Hamas

Media palestinesi affermano che 4 bimbi sono morti ieri sera in un raid aereo israeliano sul campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Nove le vittime e 75 i feriti in un attacco contro un rifugio per sfollati dell'Unrwa a Khan Yunis, con le Idf che ipotizzano però che a causare la strage sia stato un razzo di Hamas. «Israele ha la responsabilità di proteggere i siti umanitari», ricorda la Casa Bianca. Tajani oggi a Gerusalemme dal presidente israeliano Herzog, poi andrà a Ramallah.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA