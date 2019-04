Ashley Judd choc: «Ho abortito per non condividere un bimbo con il mio stupratore»

di Simone Pierini

Ashley Judd

© RIPRODUZIONE RISERVATA

al 10° Summit Women In The World a New York. Parole forti, rilasciate senza timore alle quali ha aggiunto un concetto legato all'aborto:«Sono grata di averlo potuto fare in maniera sicura e legale. Non avrei mai potuto condividere il bambino con uno stupratore, che, ha detto l'attrice sul palco a New York, difendendo con forza il diritto all'aborto poiché «la democrazia inizia sulla nostra pelle. Non dovrebbero esserci regole su ciò che si vuole fare con il proprio corpo».