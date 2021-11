Corriere Amazon a luci rosse: una donna seminuda esce dal furgone. E l'autista viene licenziato VIDEO

Esce seminuda dal retro del furgone di Amazon. Abito nero succinto e scollatura in bella vista. La consegna bizzarra, immortalata da uno smartphone, è costata molto cara al corriere Amazon. Il video è subito diventato virale e l'azienda di Jeff Bezos ha licenziato l'autista del furgone.

La consegna speciale è stata effettuata direttamente all'interno del furgone del corriere, ma il video caricato su TikTok ha collezionato, in poche ore, più di 11 milioni di visualizzazioni e il dipendente di Amazon è stato licenziato. In Florida un corriere è stato licenziato dopo che un video ha ripreso la scena di una donna che usciva fuori dalla portiera posteriore del suo camion Amazon ed subito è diventato virale sui social media.

Amazon driver fired after scantily-clad woman filmed leaving the back of his van https://t.co/ijBhaDt0hY pic.twitter.com/4rTYWcAbuG — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) October 31, 2021

Le immagini risalgono al luglio del 2019, ma sono state pubblicate su TikTok una settimana fa, e hanno superato le 11,2 milioni di visualizzazioni. Nel video una giovane bionda, vestita con un abito nero e infradito, esce di soppiatto dalla portiera e se ne va per la sua strada mentre fa una chiamata.

Sebbene né l'autista né la donna siano stati identificati, la portavoce dell'azienda ha rivelato a Fox News che l'autista ha perso il proprio lavoro, in quanto il suo comportamento non riflettava gli «standard elevati che abbiamo per i nostri partner del servizio di consegna e i loro autisti. Consentire a passeggeri non autorizzati di entrare nei veicoli per le consegne è una violazione della politica di Amazon e l'autista non consegna più pacchi ai clienti» ha aggiunto.

