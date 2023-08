Alex Collins, morto in un incidente stradale il giocatore di football americano: aveva 28 anni Era stato in Nfl fino al 2021, giocando per i Seattle Seahawks. Domenica è stato coinvolto in un incidente in moto







di Redazione web Alex Collins, giocatore di football americano con un passato in NFL ai Seahawks e ai Ravens, è morto a 28 anni. Secondo quanto riferito, è stato coinvolto in un incidente stradale domenica sera in Florida. Collins, su una motocicletta Suzuki del 2004, si è scontrato con suv guidato da una donna. With heavy hearts, we mourn the passing of Alex Collins. pic.twitter.com/IDywUZ8m73 — Baltimore Ravens (@Ravens) August 15, 2023 Morto Alex Collins Secondo le prime ricostruzioni, l'automobile avrebbe svoltato a sinistra e Collins, che arrivava da dietro, si sarebbe schiantato contro il paraurti. «L'impatto ha fatto sì che il motociclista entrasse dal finestrino posteriore del passeggero della Chevrolet e si fermasse definitivamente all'interno dell'auto», si legge nel rapporto della polizia. «Sempre pronto a salutare tutti con un sorriso, era una persona genuinamente gentile che portava una gioia e una passione speciali ovunque andasse. Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Agosto 2023, 10:06

