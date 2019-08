A 17 anni uccide il nipotino della fidanzata incinta: «In casa serviva più spazio»

Domenica 25 Agosto 2019, 19:05

erché riteneva ci fosseBobby Wood Jr, di 17 anni, ha ucciso il piccolo Mason Cuttler,a Lufkin vicino Houston, in Texas, dicendo di averlo fatto per la compagna, Billie Jean Cuttler che era incinta e credeva avesse bisogno di più spazio in casa.L'adolescente è stato condannato all'ergastolo e in sede di processo a nulla è servita la tesi della difesa secondo la quale avrebbe avuto dei problemi mentali. I due giovani avrebbero divuto vivere nella casa dei familiari di lei, visto la giovane età e la mancanza di un lavoro, ma Bobby riteneva che ci fosse bisogno di più spazio per il nascituro, così ha scelto di sbarazzarsi del più piccolo della famiglia.Il bambino è stato portato nei pressi del laghetto, come riporta Metro , più volte avrebbe chiesto aiuto, ma il 17enne ha agito in modo spietato. Anche la fidanzata è stata ritenuta complice, ma non idonea di sostenere il processo. L'adolescente ha evitato la pena di morte, ma è stato comunque deciso che dovrà passare il resto della sua vita in carcere.