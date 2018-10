La decisione di Moody's di tagliare il rating dell'Italia è legata a un «cambio concreto della strategia di bilancio, con un deficit significativamente più elevato» rispetto alle attese





Alla base della decisione di Moody's di tagliare il rating dell'Italia c'è la «mancanza di una coerente agenda di riforme per la crescita», e questo «implica» il prosieguo di una «crescita debole nel medio termine». Lo afferma sempre l'agenzia in una nota, sottolineando che i piani del governo non rappresentano un «coerente programma di riforme» che può spingere «la mediocre performance della crescita su base sostenuta».

a Baa3 da Baa2 - l’ultimo gradino prima del livello «spazzatura» - con outlook stabile.«molto basse», ma potrebbero aumentare «se le tensioni fra il governo italiano e le autorità europee» sulla manovra e sugli impegni sui vincoli bilancio «dovessero subire una ulteriore escalation», continua Moody's.il debito «non calerà concretamente nei prossimi anni», rimanendo stabile attorno al 130% del pil. Lo afferma Moody's nella nota in cui spiega il taglio del rating dell'Italia a Baa3 con outlook stabile.