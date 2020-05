Fase 2: il bonus per gli autonomi può arrivare fino a 1000 euro ma con i dovuti paletti, prorogati i congedi

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Maggio 2020, 09:32

NuoviIl governo ha creato unao con leche dovrebbe andare in Cdm entro metà settimana. Pare verranno rinnovate misure già esistenti, come la Cig, mentre su altre ci saranno cambiamenti e proroghe, come nel caso dei bonus di 600 euro. Confermato, inoltre lo stop per altri 3 mesi ai licenziamenti, mentre sono previsti altri 15 giorni di congedi speciali e altri 600 euro di bonus babysitter.Il bonus per gli autonomi sarà erogato anche a maggio, ma ci saranno dei cambiamenti e in alcuni casi potrebbe arrivare anche a 1000 euro per partite Iva iscritte alla gestione separata Inps e autonomi della gestione speciale con perdita di reddito o di fatturato del 33% nel bimestre marzo-aprile. Il bonus a maggio sale a 1000 euro anche per stagionali di turismo e terme (anche in somministrazione), per i collaboratori con contratto in scadenza a fine anno o già cessati. Per gli altri, compresi i lavoratori dello spettacolo, il bonus resta a 600 euro per aprile e maggio.