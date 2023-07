Crowdfounding, un settore in ascesa: in Italia vale 430 milioni di euro, ecco dove conviene investire

di Redazione Web

Un tempo si chiamavano collette, adesso con un nome anglofono, il crowdfounding, vale 430 milioni di euro.

Tutto ha inizio con la fortuita intuizione di una band britannica. La nascita del crowdfunding, letteralmente "finanziamento dalla folla", coincide con la raccolta fondi online avviata dai Marillion nel 1997, per sostenere le spese del loro tour in Nord America. Il termine crowdfunding, così come lo conosciamo oggi, venne coniato nel 2006, ma fu Barack Obama, nel 2008, a rendere celebre la pratica a livello mondiale, finanziando la sua campagna elettorale tramite il crowdfunding.

Il crowdfounding vale 430 milioni in Italia

«È necessaria una precisazione. Quando il crowdfunding viene utilizzato per raccogliere risorse finanziarie da parte di un’impresa o di una persona fisica destinate a investimenti ed è prevista una remunerazione del capitale investito, si parla di crowdinvesting», spiega Luca Bonati, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Partner dello Studio Bonati. «Questo può avvenire tramite l’offerta di un prestito (modello lending-based) o sottoscrivendo quote del capitale di rischio di una società (modello equity-based). L’elemento chiave è una piattaforma abilitante che attraverso internet metta in contatto impresa e investitore, e finalizza l’investimento».

Secondo gli ultimi dati, gli Stati Uniti sono il Paese con il più alto valore transazionale con 504 mln di dollari. La campagna di crowdfunding di maggior successo è proprio di un’azienda americana. Cloud Imperium Games, infatti, nel 2017 ha raccolto 34.91 milioni di dollari per finanziare Star Citizen, gioco di simulazione spaziale.



Ma com’è la situazione a casa nostra?

«Il crowdfunding in Italia vive una fase positiva - afferma Bonati -. Come mostra il 7° Report italiano sul Crowdinvesting, redatto dall’Osservatorio del Politecnico di Milano, nell’ultimo anno, le 90 piattaforme attive, hanno registrato una crescita del 27%, pari a 430,60 milioni di euro e una raccolta complessiva di 1.129.80 milioni di euro a partire dal 2014, sebbene alcuni settori abbiano mostrato delle inflessioni.

Emerge dunque la fotografia di un settore in espansione, nonostante piccole battute di arresto. Quali sono i settori che prospettano maggiori guadagni?

«Il crowdfunding immobiliare è un segmento in grande espansione - afferma Bonati -. La crescita avuta nell’ultimo anno, come riportato dal Report del Politecnico di Milano, dimostra gli ampi sviluppi e grandi margini di crescita del settore. In linea generale Il trend prevalente è senza dubbio il mondo retail in quanto è più facile ed immediato stimolare l’interesse dell’investitore (privato persona fisica) che a sua volta potrà essere un domani anche cliente della società e fruitore del servizio. I settori che continuano a macinare grandi numeri ed interessi da parte degli investitori rimangono il tech e il food, quest’ultimo in grandissima ascesa nel corso dell’ultimo triennio in termini di proposte e raccolte».



Ma chi può ricorrere alla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line?

«Le piccole e medie imprese che soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti, come stabilito dal regolamento UE n. 1129/2017: un numero medio di dipendenti inferiore a 250; lo stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro, e il fatturato netto annuale non oltre i 50 milioni di euro - spiega Bonati -. Nelle PMI rientrano anche società start-up innovativa, la piccola e media impresa innovativa, l’organismo di investimento collettivo del risparmio, “OICR”, e le società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese. Per accedere a questo strumento di raccolta di capitali, sono necessari un Business Plan, ben redatto e contenente sia informazioni di carattere quantitativo che di carattere qualitativo, a supporto dei numeri e sufficientemente robuste da convincere i potenziali investitori; una captable (tabella che illustra la divisione delle quote tra i soci di una società); valutazione pre-money e la delibera dell’assemblea straordinaria di aumento di capitale redatta alla presenza di un Notaio».

Quali sono gli aspetti da tener presenti quando si avvia una raccolta di capitali?

«Consiglio di adottare tre strategie che accompagnino la raccolta: in prima battuta è necessario avviare una buona attività di comunicazione che spieghi, secondo il rispetto delle norme vigenti, il progetto di raccolta e il settore di riferimento. In secondo luogo, suggerisco una reward policy, ossia delle premialità ulteriori che vengono assegnate ai sottoscrittori del crowdfunding. Possono essere di tre tipologie: reward finanziario, omaggiare l’investitore di un pacchetto ulteriore di quote della società; reward esperienziale, a esempio una società di abbigliamento, che sta facendo una attività di raccolta, invita l’investitore nella fabbrica a vedere come vengono fatte le magliette o lo omaggia del prodotto, reward di prodotto. Infine, si rende necessario sin da subito definire in modo chiaro la Exit Strategy degli investitori, ossia in che modo essi potranno uscire ed effettivamente aver remunerato il proprio investimento iniziale», conclude Bonati.

