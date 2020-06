Conte: «Altre 4 settimane di cassa integrazione. Il mio futuro? Se torno al mio lavoro sarò soddisfatto». Stasera il Cdm

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 19:02

Il premier lo ha detto ai sindacati agli Stati Generali in corso di svolgimento a Roma. Sulla cig, Conte ha aggiunto: ««Vogliamo riformare gli ammortizzatori sociali e cassa integrazione: vogliamo riformare uno strumento che si è rivelato farraginoso. A differenza di altri governi non lasciamo i lavoratori, non li abbandoniamo per strada, non consentiamo che siano licenziati». Stasera il Consiglio dei ministri.Sempre Conte: «Non c'è nel nostro orizzonte una patrimoniale. Il risparmio privato è anche una risorsa e dobbiamo cercare di sollecitare che questo risparmio si indirizzi verso progetti specifici».. Non bisogna ripristinare la normalità ma dobbiamo fare meglio. Io ho iniziato questa esperienza avendo un'altra occupazione, è stata una situazione anomala. Ho un'occupazione, lo dico a tutti quelli che inseriscono la figura di Conte nei sondaggi, lo dico ai miei compagni di viaggio, se domani tornerò alla mia occupazione sarò soddisfatto». Lo dice Giuseppe Conte rispondendo a chi gli chiede di una sua candidatura nel M5S o a capo di un partito.+++news in aggiornamento+++